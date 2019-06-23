banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
Yol içerisine bırakılan sandal kazaya neden oldu
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
GLAPSİDES’TE 5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
AIDS hastası mahkum hayatını kaybetti
AIDS HASTASI MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Suçla operasyonel mücadele denetimleri
KKTC’DE İZİNSİZ KALAN İKİ KİŞİ...
banner306

İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak

İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak

23 Haziran 2019 Pazar 16:50
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırılmasına hükmetti.

banner317
YSK'nin kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy verme işleminin 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.

Son Güncelleme: 23.06.2019 20:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum
İstanbul seçim sonuçlarında son dakika: Yasak kalktı işte sonuçlar
İstanbul seçim sonuçlarında son dakika: Yasak kalktı işte sonuçlar
Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.33
Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.33
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan hatalı mühür kararı
YSK'dan hatalı mühür kararı
YSK'ya hatalı mühür başvurusu
YSK'ya hatalı mühür başvurusu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim