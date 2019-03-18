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İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

18 Mart 2019 Pazartesi 09:17
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

BELÇİKA, YUNANİSTAN, AVUSTURYA, İSVİÇRE VE BULGARİSTAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 131 ÜLKE, NÜFUSU BEŞ YILDA YÜZDE 6,4 ARTARAK 15 MİLYON 67 BİN 724'E ULAŞAN İSTANBUL'UN GERİSİNDE KALDI
 

İSTANBUL'UN NÜFUSUNA 5 YILDA 907 BİN 257 KİŞİ EKLENDİ

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 13:28
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