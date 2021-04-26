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İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:30
İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
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HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 216'SI MUVAZZAF 258 ASKERİ PERSONELDEN 166’SI YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, 216'sı muvazzaf 258 askeri personelden 166’sı, İstanbul merkezli 66 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 61’i Jandarma Genel Komutanlığı, 122’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30’u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1’i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 22’si Milli Savunma Bakanlığı’na mensup olmak üzere 258 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bu kişilerin 4’ü albay, 1’i yarbay, 9’u binbaşı, 24’ü yüzbaşı, 32’si üsteğmen, 3’ü teğmen, 142’si astsubay ve 1’i uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 216'sının muvazzaf asker ile 42'sinin ihraç askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 258 şüpheliden 166’sının yakalandığı, 4’ünün Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu, 23’ünün ise yurt dışında bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 111’inin emniyette, 55'inin de jandarmada işlemlerinin sürdüğü, firari 68 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 26.04.2021 20:19
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