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İstanbul Maratonu bugün koşulacak

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu bugün koşulacak.

07 Kasım 2021 Pazar 08:15
İstanbul Maratonu bugün koşulacak

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek.

42 kilometrelik maraton saat 09.00'da, 15 kilometrelik yarı maraton 9.15'te, 8 kilometrelik halk koşusu ise 9.45'te start alacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan başlayacak tam maraton Sultanahmet Meydanı'nda, yarı maraton Yenikapı'da, halk koşusu Dolmabahçe'de sona erecek.

İstanbul Maratonu bugün koşulacak

40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya geçecek.

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Organizasyonda 20 bini sporcu, 20 bini ise halk koşucusu olmak üzere toplam 40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya geçecek.

Koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu.

54 elit atlet katılacak

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarışacak.

Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.

Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.

Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan 8 isim bulunuyor.

İstanbul Maratonunda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanacak. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maratonu
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