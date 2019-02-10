İstanbul Kartal'da çöken binada ölü sayısı 21'e yükseldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarında Havva Tekgöz adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu, olaydan 19 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi'nde bulunan binanın 1992 yılında 5 katlık ruhsatla inşa edildiği ve daha sonra 3 kat ilave yapıldığı tespit edildi. Vali Yerlikaya ek katların iskan izninin bulunmadığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının gece boyu devam ettiği bölgede, çevre binalar da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Doğal gaz ve elektrik kesintisi yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Binanın enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

Çöken bina ile ilgili yayın yasağı getirilirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çökmeye ilişkin soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.