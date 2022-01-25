İstanbul Havalimanı'nda seferler saat 13:00'e kadar yapılamayacak

İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumu saat 13:00'e kadar uzatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" dedi.

Temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

Bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Seferleri durdurma kararı alınmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcular terminalden ayrıldı. Uçuşları iptal olan bazı yolcular ise havalimanında kalmayı tercih etti.

Havalimanına giden yolların olumsuz hava koşullarından dolayı kapanması nedeniyle terminalde kalan yolcular, hava yolu şirketlerinin bilet satış ofisleri, kontuar ve danışma noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı yolcuların koltuklarda dinlendikleri ya da uyudukları görüldü. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pasaport noktalarının ise bu sefer boş olduğu gözlendi.

Aprondaki uçaklarda bekleyen yolcular tahliye edildi

İGA, apronda bulunan uçaklarda kalan yolcuların tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcularımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar devam ediyor

Sabiha Gökçen Havalimanında ise yurt içi ve yurt dışı uçuşlar seyrekleştirilerek sürüyor.

Yapılan yüzde 15'lik uçuş azaltılması nedeniyle seferleri iptal edilen yolcular, bilet değişikliği nedeniyle havayolu şirketlerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

İşlemleri tamamlanan yolcular, havalimanından otobüslerle kalacakları otellere gönderiliyor.

İGA, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonlarının bugün saat 04.00'e kadar durdurulduğunu açıklamıştı.