İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor

Korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor. Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu.
05 Haziran 2021 Cumartesi 23:05