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İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 19:30
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar nedeniyle Ataşehir'de yollar kapandı, araçlar park halinde bulundukları yerden çıkmakta zorlandı. Levent-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu, Kurtköy ve Kağıthane'de de yoğun yağış devam ediyor.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı. Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

ARAÇLAR TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.

Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bir otobüs yolda kaldı. Kartal'da da kar yağışının etkisini artırmasıyla yollar beyaza büründü.

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Tekstilkent civarındaki araçlar, yollardaki buzlanma nedeniyle kayınca trafikte ilerlemekte zorlandı.

Tem Otoyolu Samandıra mevkisinde yoğun kardan dolayı görüş mesafesi sürücüleri zorlayacak derecede düştü.

İSTANBUL'DA EVSİZ 900 KİŞİ OTELLERDE AĞIRLANIYOR

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 900 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği uyarısında da bulundu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN UÇUŞLAR YÜZDE 30 AZALTILACAK

Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13.03.2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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Son Güncelleme: 12.03.2022 20:52
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