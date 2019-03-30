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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

30 Mart 2019 Cumartesi 10:50
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. 

Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harekât polisleri baskın yaptı. Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, tetikte bekledi. 

Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Terör Operasyonu
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