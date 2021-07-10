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İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına neden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmüye başladı. İBB ise SMS ile sivrisinek uyarısında bulundu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin ardından özellikle çocukların vücutlarında yaraya neden olan sivrisinekler bir çok ilçede kabus olmaya başladı. 

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde oturanlar da benzer etkiler gösteren sivrisineklerden şikayetçi. Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü. Ara sokak ve parklarda da ilaçlama yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, evlerinin camlarına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.

"Çok rahatsız edici oluyor"

30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Bülent Demirci, "Çocuklarda özellikle izleri falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor. Benim de 3 tane çocuğum var. İki dakika duramıyoruz, aşırı derecede sivrisinek var. Çocuklarımız var ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma da oluyor" diye konuştu. Daha fazla ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyleyen bir başka mahalle sakini, parklar ile çıkmaz sokakların da ilaçlanmasını istedi.

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"İlaçsız bahçeye inemiyoruz" 

Mahalle sakini Ahmet Sarıkaya da, "Sarıyer bölgesi yeşil olduğu için genelde oluyor. İlaçlama yapılıyor ama yetersiz kalıyor. Değişik bir sinek, diğerlerine benzemiyor" ifadelerini kullandı.  9 yaşındaki bir çocuk ise, "Bizim bahçede sinek dolu. Herhalde yuva yapıyorlar. Isırınca bir hafta falan geçmiyor izleri. İlaçsız bahçeye inemiyoruz. Değişik bir sinek" diye konuştu. 

İBB'den uyarı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise sivrisineklere SMS yoluyla yapılan uyarıda bulundu. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı. 

Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.

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