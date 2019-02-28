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İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu

İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu

28 Şubat 2019 Perşembe 17:07
İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu

Türkiye’de İstanbul'da, para karşılığı taşıyıcı annelik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kadın yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar sonucu KKTC merkezli bir organizasyonun, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiğini belirledi.

Maltepe'de bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda doğurganlık artırıcı hormon ilacı ile farklı markalara ait gümrük kaçağı 63 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda, taşıyıcı annelik yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu N.B. ile A.K. de gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Son Güncelleme: 28.02.2019 20:13
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