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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

19 Mart 2022 Cumartesi 20:30
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşanmıyor. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor.

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Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oluyor.

Pendik Kurtköy'de şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun karla kaplanması dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçeyi beyaza bürüyen yağış, etkisini sürdürüyor.

Sultanbeyli'de de yoğun yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkileniyor. Yollar karla kaplandığı için araçlar güçlükle ilerlerken, bazı araçların da yolda kaldığı görülüyor.

Trafik akışının yavaşladığı, sürücülerin tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlarının flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştığı gözleniyor.

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Son Güncelleme: 20.03.2022 07:08
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