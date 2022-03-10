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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

10 Mart 2022 Perşembe 10:00
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla bazı bölgelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir ve Beykoz ilçelerinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışı, Üsküdar'da tipiye döndü.

Kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmazken D-100 kara yolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu kar tutmaya başladı. Belediye ekipleri, bölgede kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor.

Kartal ve Pendik ile Aydos Ormanı çevresinde etkili olan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.

Avrupa Yakası'nın Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Ana yolların açık olduğu ve trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü.

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Esenyurt Kıraç ve Kuzuyolu'nda etkili olan ve beyaz örtü oluşturan kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Silivri'de sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili bir şekilde devam ediyor.

Cadde ile sokaklarda trafik ve insan yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı, sabah erken saatlerde işe gitmek üzere yola çıkanların ise gerekli tedbirleri aldıkları görülüyor. Belediye ekipleri, üst geçitlere çıkan merdivenlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu 09.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 10.03.2022 10:21
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