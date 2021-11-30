İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.

Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Bölgede etkili olan fırtınanın bugün 18.00 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

BELEDİYEDEN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olan fırtınaya ilişkin verileri paylaştı. Buna göre son iki günde İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı.

Kent genelinde 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 101 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

Fırtına nedeniyle İBB'ye il genelinden bin 94 fırtına kaynaklı ihbar geldi. Kuvvetli fırtına ve yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara müdahale etti.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 2 katlı yapının çatısında çalışan 3 işçi, kuvvetli rüzgar nedeniyle sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesinin havalanması üzerine düşerek yaralandı.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Çardak Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait minibüsün üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın üzerine devrildiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sarayburnu'nda dev dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

Öte yandan Mecidiyeköy metrobüs durağı çıkışındaki yürüyen merdivenlerden birinin kapalı olması nedeniyle durakta yoğunluk yaşandı.

FIRTINA GEMİLERİ BATIRDI

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Maltepe'deki Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi de halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.

Kartal'daki Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları da fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı. Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtınaya kadar iskeleye yaslandı.

İGDAŞ, İstanbul sakinlerine cep telefonu mesajı göndererek, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, baca çekişlerinin kontrol edilmesini istedi.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.