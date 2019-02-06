İstanbul'da 7 katlı bina çöktü

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirirken ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, 7 katlı binada 14 dairede yaklaşık 30 kişinin yaşadığını söyledi. Dağ, enkaz altına 15 civarında kişinini bulunabileceğini belirtti.