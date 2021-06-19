İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Alınan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 15.07'de Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.