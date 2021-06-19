banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 16:00
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
banner337

Alınan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

banner341
Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 15.07'de Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2021 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Devletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz”
Çavuşoğlu: “Devletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz”
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Türkiye’de 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti
HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü
HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sağlık Bakanı Üstel'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sağlık Bakanı Üstel'i kabul etti
Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız
Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız
Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli’de bir araya geldi
Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli’de bir araya geldi
Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı
Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim