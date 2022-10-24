banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı
Sonbahar patates alanları için itiraz...
Son 1 haftada 13 yangın çıktı
Son 1 haftada 13 yangın...
banner404

İstanbul Arel Üniversitesinin 3 Katlı Binası Çöktü

İstanbul Arel Üniversitesinin 3 Katlı Binası Çöktü

24 Ekim 2022 Pazartesi 16:15
İstanbul Arel Üniversitesinin 3 Katlı Binası Çöktü

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul, 24 Ekim 22 (TAK): Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası çöktü. Çökme nedeniyle çevrede bulunan öğrenci yurdu ile 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıkları patlarken çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar oluştu.

İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çökme yaşanan alanın etrafındaki 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

İnşaat alanında göçükle ilgili çalışmalar kapsamında zemine dolgu yapılmaya başlandı.

- Toplam 6 binada tedbir amaçlı tahliye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

İlgili kurumların teknik ekiplerinin inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı aktarılan açıklamada, "2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca olası bir afet durumuna karşı önlem almak için tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğal gaz akışlarının kesildiği kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığına dikkati çekilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

- Üniversite öğrencileri, eğitimlerini çevrimiçi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, dün sabah saatlerinde üniversite binasında biraz hareketlilik olduğunu görünce inşaat yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

İnşaat yetkililerinin ise kendilerine "Bir şey olmaz." dediğini aktaran Altan, hafta sonu olduğu için okulda öğrenci bulunmadığını, çalışan personelin de tahliye edildiğini, elektrik, su ve doğal gaz hatlarını tedbir amacıyla kestiklerini belirtti.

Daha sonra akşama doğru istinat duvarının fore kazıklarındaki yatay çelik bağların patladığını, gece saat 23.00 gibi de üniversite binasının bir kısmının yıkıldığını dile getiren Altan, üniversitenin ana yerleşkesinin Tepekent'te olduğunu, burada sadece bir bina bulunduğunu, burada eğitim gören öğrencilerin çevrimiçi eğitime geçtiğini kaydetti.

Altan, bu kadar hasar alan üniversite binasının yıkılabileceğini sözlerine ekledi.

(AA-AN/YIL)

banner360
Son Güncelleme: 24.10.2022 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu Kabul Etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu Kabul Etti
Bayraktar: “Türkiye'nin Akdeniz'deki Faaliyetleri Tamamıyla Gaz Ve Enerji Piyasalarının Bir Zarureti Olarak Yaptığımız Aktiviteler“
Bayraktar: “Türkiye'nin Akdeniz'deki Faaliyetleri Tamamıyla Gaz Ve Enerji Piyasalarının Bir Zarureti Olarak Yaptığımız Aktiviteler“
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Erdoğan: Patlamanın Nasıl Yaşandığı İdari Ve Adli Soruşturmayla Ortaya Çıkacak
Erdoğan: Patlamanın Nasıl Yaşandığı İdari Ve Adli Soruşturmayla Ortaya Çıkacak
Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...
Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...
Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Billur Kalkavan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Billur Kalkavan Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
Türkiye'deki Maden Faciasında Can Kaybı 22'ye Yükseldi
Türkiye'deki Maden Faciasında Can Kaybı 22'ye Yükseldi
Bartın'da Madendeki Patlamada Ölü Sayısı 14
Bartın'da Madendeki Patlamada Ölü Sayısı 14
Bartın'da Madende Patlama
Bartın'da Madende Patlama
Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da Gençlerle Buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da Gençlerle Buluştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim