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"İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli"

Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli

16 Mayıs 2021 Pazar 23:14
"İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca uluslararası camianın İsrail'e pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye- İran ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

İSLAM DÜNYASINA VURGU YAPILDI

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Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta boyunca Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü. Bu kapsamda Erdoğan; Nijerya, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Libya, Irak gibi ülkelerin liderleri ile İsrail'in Filistin saldırıları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.İSRAİL ZULMÜNÜN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYORİsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti. Son saldırılarla Gazze'de 52'si çocuk olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1200'e çıktığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 16.05.2021 23:17
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