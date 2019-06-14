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Isparta\'da Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Beratları Verildi

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU:

Isparta\'da Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Beratları Verildi

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU:

14 Haziran 2019 Cuma 15:59
Isparta\'da Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Beratları Verildi

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU: "GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN BAŞ TACIDIR. GAZİLERİMİZİN HER TÜRLÜ TALEBİ BİZİM İÇİN EMİRDİR. YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BÜTÜN KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA, BÜTÜN MÜESSESELERİMİZLE GAYRET İÇERİSİNDEYİZ"

Isparta, 14 Haziran 19 (.): Isparta'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi. 

Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

 Gazilerin Türkiye Cumhuriyeti için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Seymenoğlu, gazilerin taleplerinin yerine getirmek için tüm kamu ve kuruluşlarınca çabaladıklarını söyledi.

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Seymenoğlu, 45 yıl önce Kıbrıs'ta bulunan soydaşlara karşı yürütülen insanlık dışı saldırılar sonucu, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla gözünü kırpmadan Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan kahraman askerler sayesinde büyük bir başarıya imza atıldığını kaydetti.

Seymenoğlu, bu kahramanlığı sergileyen askerlere madalyalarını tevcih etmekten onur ve gurur yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, Kıbrıs gazilerine madalyalarını takdim etti. 

Törene, Seymenoğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, gazi ve gazi yakınları katıldı. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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