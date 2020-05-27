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İsmail Hakkı Karadayı vefat etti

Türkiye’nin 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59
İsmail Hakkı Karadayı vefat etti
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Türkiye’nin 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1981-1983 yıllarında Kıbrıs'ta 39. Tümen Komutanlığı görevinde de bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İsmail Hakkı Karadayı, Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın, tedavi gördüğü hastanede multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Karadayı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Genelkurmay Başkanımız İsmail Hakkı Karadayı, multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetti. Karadayı bir süredir metastatik kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyordu. Son hafta terminal dönemde yoğun bakımda tedavisi devam eden Karadayı bugün saat 11.45'te vefat etti."

KARADAYI'NIN ÖZ GEÇMİŞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğdu.

Kara Harp Okulu'ndan 1951, Uçaksavar Okulu'ndan 1953 yılında mezun olan Karadayı, 1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargah Subaylığı yaptı.

Karadayı, 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 12. Tümen İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2. Tümen Topçu Komutanlığında Karargah Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında Proje Subaylığı, Kara Harp Okulu'nda Öğretim Üyeliği ile Lojistik Şube Müdürlüğü, Şam Kara Ataşeliği, 33. Tümen 86. Piyade Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Tuğgeneralliğe 1977 yılında terfi eden Karadayı, Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 28. Piyade Tugay Komutanlığı yaptı.

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Karadayı, 1981 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. 1981-1983 yıllarında Kıbrıs'ta 39. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu.

İsmail Hakkı Karadayı, 1985 yılında Korgeneral olarak 8. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1989 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Karadayı, Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Karadayı, 30 Ağustos 1994'te atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998'de emekliye ayrıldı.

Karadayı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Altın Şeref Madalyası, Güney Kore TONG ILJANG Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Ürdün Birinci Derece İstihkak Nişanı, Fransız Liyakat Nişanı (Commander Dans L'ordre De La Legion D'Honneur) ve ABD Liyakat Madalyası (ikinci kez) sahibiydi.

Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya 14 Nisan 1999'da Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı verildi.

Seren Karadayı ile evli olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı iki çocuk babasıydı.

28 ŞUBAT SÜRECİNDE GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı olarak Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve "Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldı. Toplantıdan, tarihe "postmodern darbe" olarak geçecek 4 maddelik bildiri çıktı.

28 Şubat süreci yıllar sonra yargıya taşındı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl süren yargılama sonunda 13 Nisan 2018'de kararını açıkladı.

Sanık eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, mahkemede "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." savunmasını yaptı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı da suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını, takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı müebbet hapse çevirdi. Sanıkların, yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karadayı, İstinaf mahkemesine yaptığı başvuruda, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi’nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip, davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” ifadelerine yer vermişti.

Son Güncelleme: 27.05.2020 10:03
Anahtar Kelimeler:
İsmail Hakkı Karadayı
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