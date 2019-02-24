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İşadamını öldürüp parasını alan anne-oğul böyle kaçtı

İşadamını öldürüp parasını alan anne-oğul böyle kaçtı

24 Şubat 2019 Pazar 08:50
İşadamını öldürüp parasını alan anne-oğul böyle kaçtı

İstanbul Fatih'te evine temizliğe gittiği iş adamını öldürüp, üzerindeki 10 bin dolar parasını alan Ermenistan uyruklu kadın ve oğlu yurt dışına kaçtı. Kadın ve oğlunun yurtdışına gitmeden önce Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de yaşayan 58 yaşındaki Vedat Yöngel, geçtiğimiz Cumartesi günü evinden üzerinde 10 bin dolarla çıktı. Eve dönmeyince kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

"BABAN BİZİM EVDE GİT AL"

Bu sırada Yöngel'in oğluna, babasının evinde temizlikçilik yapan Ermenistan uyruklu Stella M.'nin oğlu Varlam M.'den "Baban bizim evde git al" mesajı geldi. Yöngel'in oğlu durumu polise bildirdi. Fatih'teki adrese giden polis, Vedat Yöngel'in cesedini buldu. Silahla vurulduğu tespit edilen Yöngel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Yöngel'in üzerindeki paranın alındığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Stella ve oğlu Varlam M.'nin Vedat Yöngel'in kaybolmasından iki gün sonra Atatürk Havalimanından Kars'a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gittiklerini belirledi. Şüpheli kadın ve oğlunun Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pasaport kontrolüne gelen Stella ve oğlu Varlam M. ile bir kadın görülüyor. Şüpheliler pasaport işlemlerinin ardından buradan ayrılıyor.

INTERPOL İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol'den uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışma başlattı.

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Istanbulda Işadamı öldürüldü
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