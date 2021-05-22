İş insanı Nazif Zorlu'nun acı günü!

Türkiye'de iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Nazif Zorlu, en yakınını kaybetmenin acısını yaşıyor. Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Saide Zorlu'nun rahatsızlığı nedeniyle bir süreden bu yana özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

HABERİ ALIR ALMAZ DENİZLİ'YE GİTTİ

Diğer yandan, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, gün içerisinde annesinin durumunun ağır olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun, yarın Babadağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.