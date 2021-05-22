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İş insanı Nazif Zorlu'nun acı günü!

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu, annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Zorlu'nun Denizli'de yaşayan annesi Saide Zorlu'nun 101 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:58
İş insanı Nazif Zorlu'nun acı günü!
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Türkiye'de iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Nazif Zorlu, en yakınını kaybetmenin acısını yaşıyor. Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Saide Zorlu'nun rahatsızlığı nedeniyle bir süreden bu yana özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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HABERİ ALIR ALMAZ DENİZLİ'YE GİTTİ
Diğer yandan, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, gün içerisinde annesinin durumunun ağır olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun, yarın Babadağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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