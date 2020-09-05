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Irak\'ın Kuzeyindeki Pençe Operasyonlarıyla 320 Pkk\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PENÇE-KAPLAN OPERASYONU\'NDA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:01
Irak\'ın Kuzeyindeki Pençe Operasyonlarıyla 320 Pkk\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Ankara, 5 Eylül 20 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetleri tamamlandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Haftanin'de 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da planlandığı gibi başarıyla sürerken havadan ve karadan operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolar, hava hücum operasyonlarıyla intikal ettikleri operasyon bölgesinde de yoğun arama-tarama faaliyetleri icra etti.

Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi. 

Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 265 el yapımı patlayıcı (EYP), 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, bir drone, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı, 22 bin 331 ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.

(AA/RU/FEZ)
 

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