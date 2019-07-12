banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97338
ALTIN
259.981
DOLAR
5.7446
STERLİN
7.2216
EURO
6.4600
Alaniçi’nde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu
ALANİÇİ'NDE İĞRENÇ OLAY
Yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı
CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306
Flaş Haber
Polis göz açtırmıyor
Kapat

“insanlar Kanser Olmadan Tanısı Konulacak"

 ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. DURAN CANATAN:  

“insanlar Kanser Olmadan Tanısı Konulacak"

 ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. DURAN CANATAN:  

12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
“insanlar Kanser Olmadan Tanısı Konulacak

 ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. DURAN CANATAN:  "BİZ MİKRO RNA'YA BAKARAK KİŞİLERİN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ. KANSER OLMADAN TANISI KONACAK, KİŞİ ONA GÖRE TESTLERİNİ YAPTIRACAK VE TAKİBİ YAPILACAK"
Antalya, 12 Temmuz 19 : Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, mikro RNA'ya bakarak kişilerin kansere yakalanma riskini ortaya koyacaklarını belirterek, "Kanser olmadan tanısı konacak, kişi ona göre testlerini yaptıracak ve takibi yapılacak." dedi.
Aynı zamanda Pediatrik Hematoloji Genetik Uzmanı olan Prof. Dr. Duran Canatan, merkezlerinde düzenlediği toplantıda, kanserin dünyada en önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, giderek arttığını bildirdi.
Kanserin 2020'de tüm hastalıkların önüne geçeceğini vurgulayan Canatan, bu hastalığın önlenmesi için birçok çalışma yapıldığını dile getirdi.
Güncel kullanılan tümör belirteçleri çok yanlış sonuçlar verdiği için bu konuda dünyada da yeterince çalışma olmadığını kaydeden Canatan, bu nedenle mikro RNA'ları seçtiklerini belirterek, Canatan, "İlk defa 30 ay önce 'Kanserin Erken Tanısında Mikro RNA Kitleri' projesine başladık. Meme, akciğer, kolon, prostat, mesane, mide, pankreas ve karaciğer kanserleri üzerinde çalıştık. Kanser türlerinde en önemli 32 mikro RNA seçilerek, 8 kanser türünü 142 hasta örneğinde ve 220 sağlıklı kontrol örneğiyle karşılaştırarak, 23 bin 750 test örneği çalıştık." diye konuştu.
Çalışılan mikro RNA'ların 23'ünün çok anlamlı bulunduğunu belirten Canatan, her bir kanser türü için ayrı ayrı çalışma yapılarak, kit haline getireceklerini söyledi.

banner317
 "KİŞİLER HASTA OLMADAN KANSERE YATKINLIĞI ORTAYA ÇIKACAK"
Canatan, şöyle konuştu:
"Bu hem erken tanı için hem de kişinin risk analizi için çok önemli. Kişi etrafında kanserli hastalar olduğunda daha telaşlanıyor. 'Bende var mı, yok mu' diyor. Biz mikro RNA'ya bakarak kişilerin kansere yakalanma riskini ortaya koyacağız. Kanser olmadan tanısı konacak, kişi ona göre testlerini yaptıracak ve takibi yapılacak. Projenin ilk aşamasını tamamladık. Projenin ikinci aşamasında ise Türkiye'de ve dünyada kanser merkezleriyle görüşerek, bu kitlerin kullanılmasını sağlayacağız. Bu çalışma sayesinde kişiler hasta olmadan kansere yatkınlığı var mı yok mu ortaya çıkacak. Kanserde erken tanı çok önemli, korunma temel felsefe olduğu için hastalığın erken tanısında kullanılacak bu kitler. Bu çalışmayla kişilerin risk analizini de yapmış olacağız."
Sekiz kanser çeşidi üzerine yaptıkları çalışmanın ayrı ayrı patentini almak için başvuruda bulunacaklarına değinen Canatan, çalışmayı kit haline getirdikten sonra yurt dışına da ihraç edeceklerini kaydetti.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AA: “Doğu Akdeniz'de neler oluyor?”
AA: “Doğu Akdeniz'de neler oluyor?”
Çavuşoğlu: “(AB'nin) bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz“
Çavuşoğlu: “(AB'nin) bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz, ters teper. Oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz“
Çavuşoğlu, “(S-400 teslimatı) herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek“
Çavuşoğlu, “(S-400 teslimatı) herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek“
S-400'lerin intikali başladı
S-400'lerin intikali başladı
Binlerce Aday Pazar Günü Kpss'de Ter Dökecek
Binlerce Aday Pazar Günü Kpss'de Ter Dökecek
Çelik: “KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur”
Çelik: “KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur”
Kaymakçı: “AB, Türkiye ile ilişkilerine ve Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi“
Kaymakçı: “AB, Türkiye ile ilişkilerine ve Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi“
KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek
KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek
Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz'de AB yanlış adım atarsa sorunu çözemeyiz“
Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz'de AB yanlış adım atarsa sorunu çözemeyiz“
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim