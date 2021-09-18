İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden çıkarıldı.

Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin COVID-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek."

Tek bir "kırmızı liste" olacak

4 Ekim'den itibaren kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi kaldırılacak ve yalnızca tek bir "kırmızı liste" yer alacak.

Ayrıca, kırmızı listede olmayan ülkelerden gelen tam aşılı yolcular, PCR testleri yerine daha ucuz olan yanal akış testleri yaptırabilecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı açıklamada, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.