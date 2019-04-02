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İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

02 Nisan 2019 Salı 18:38
İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini birinci sırada tamamlayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve üç çocuğuyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu, ailesi ve beraberindeki parti heyeti, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. 

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100'üncü yılının içerisinde aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak, milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."

Son Güncelleme: 02.04.2019 22:20
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