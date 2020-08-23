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İlkbahar-Yaz operasyonlarında 115 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye güvenlik güçlerince düzenlenen ilkbahar-yaz operasyonlarında 109'u ölü 6'sı sağ olmak üzere 115 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:28
İlkbahar-Yaz operasyonlarında 115 terörist etkisiz hale getirildi
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İlkbahar ve yaz döneminde terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için yoğun operasyonlar yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarla terör örgütünün geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi ve yaylalardan faydalanabilmesinin temini ve terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedeflendi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ilkbahar-yaz döneminde 264 bölgeye yönelik 5 bin 981 operasyon planlandı.

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Planlanan operasyonlardan 5 bin 943'ü tamamlandı. Söz konusu operasyonlarda 109'u ölü 6'sı sağ olmak üzere 115 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan detaylı çalışmalarda da 139 sığınak/depo/barınak imha edilirken, 526 uzun namlulu silah, 149 mayın/EYP ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 13:22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Terörle Mücadele
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