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İklim Değişikliği Şiddetli Hava Olaylarını Tetikliyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ: 

İklim Değişikliği Şiddetli Hava Olaylarını Tetikliyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ: 

10 Eylül 2019 Salı 12:30
İklim Değişikliği Şiddetli Hava Olaylarını Tetikliyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ:  "ARTAN SICAKLIĞA İLİŞKİN AŞIRI HAVA OLAYLARI YAŞANIYOR. ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, SELLER, TAŞKINLAR VE HORTUMLAR GÖRÜLEBİLİYOR. 2018'DE YAŞADIK BİLİYORSUNUZ MEDİCAN YANİ AKDENİZ SİKLONU OLUŞTU. GÖZLENEN ETKİLER ŞİDDETLİ HAVA, İKLİM VE AFET OLAYLARININ ARTTIĞINA YÖNELİK. GELECEKTE DE DAHA ARTABİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ."

Edirne, 10 Eylül 19 : Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de son 20 yıldan beri çok açık şekilde görüldüğünü belirterek "Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz." dedi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" kapsamında Edirne'de düzenlenen üç günlük eğitim programı başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları görüşüldü.

Prof. Dr. Murat Türkeş, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava akımlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak sel, fırtına ve hortum gibi aşırı hava olaylarının yaşandığını söyledi.

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Son yıllarda ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda artışlar yaşanmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkeş, kış mevsiminin geçmişe göre daha sıcak ve yağışsız geçtiğini, ilkbahar ve yaz döneminde şiddetli sağanaklarda artışlar gözlendiğini anlattı.

Yapılan çalışmaların Türkiye'deki ortalama sıcaklıkların gelecek yıllarda artabileceğini öngördüğünü belirten Prof. Dr. Türkeş, şöyle konuştu: 

"Sıcak hava dalgaları ve yüzey sıcaklığının artması ormanlardaki belirli ağaç türlerinde kurumalara sebep oluyor. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlar Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor. İklim modellemelerine baktığımızda gelecekte Akdeniz Havzası'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'nin batı ve güney yarısında yağışlarda azalmanın süreceğini, özellikle su kaynakları için önemli olan kış ve sonbahar yağışlarında azalma olacağını öngörülüyor. Yüzey sıcaklıklarında yüzyılın sonuna kadar Türkiye'de 2,5-3 derecelere hatta 7 derecelere varan sıcaklık artışlarının görülebileceği kötü senaryolarda gösteriliyor. Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz."

Türkeş, ekstrem hava olaylarının gelecek yıllarda daha da artacağını kaydetti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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