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İdlib\'de Askeri Konvoya Saldırı...

TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:

İdlib\'de Askeri Konvoya Saldırı...

TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
İdlib\'de Askeri Konvoya Saldırı...

TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: "(İDLİB'DE) 9 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, İKMAL YOLLARINI AÇIK BULUNDURMAK VE BÖLGEDEKİ SİVİL/MASUM İNSANLARIN CAN KAYBINI ÖNLEYEREK TARAFLAR ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAK MAKSADIYLA, 19 AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 05.30’DA, KOORDİNASYON İÇİN ÖNCEDEN RUSYA FEDERASYONU TARAFINA BİLGİ VERİLEREK BÖLGEYE BİR KUVVET İNTİKALİ BAŞLATILMIŞTIR" 

"SÖZ KONUSU İNTİKAL ESNASINDA KONVOYUMUZA, SAAT 08.55'TE BİR HAVA SALDIRISI DÜZENLENMİŞ, SALDIRIDA KONVOY BÖLGESİNDE BULUNAN 3 SİVİL ÖLMÜŞ, 12 SİVİL YARALANMIŞTIR" 

"MEVCUT ANLAŞMALARA VE RUSYA FEDERASYONU İLE ARAMIZDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOGA AYKIRI OLAN BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR, MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TEKRAR ETMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN İVEDİLİKLE ALINMASINI BEKLİYORUZ"

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Ankara, 19 Ağustos 19 : Suriye'nin İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlendiği, 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 sivilin de yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istendi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil, masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonların, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği" belirtildi.

Söz konusu operasyonların mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30'da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55'te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."

(AA/ID/SEL)
 

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