İdlib’de 4 Asker Şehit Oldu

ESED İDLİB'DEKİ BOMBARDIMANDAN KAÇAN SİVİLLERİ VURDU: 7 ÖLÜ

İdlib, 3 Şubat 20 (.): Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 4 asker şehit oldu, biri ağır 9 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Öte yandan Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 7 sivil yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN: OPERASYON DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına İdlib'deki saldırıyla başladı.

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor."

Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"TÜRKİYE CEVABINI MİSLİYLE VERDİ"

"Bugün Suriye Rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Aynı saldırıda biri ağır 9 askerimiz de yaralandı." diyen Erdoğan, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya ilişkin, ''şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman

Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ALTUN: DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı.

ESED İDLİB'DEKİ BOMBARDIMANDAN KAÇAN SİVİLLERİ VURDU: 7 ÖLÜ

Öte yandan Esed rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarından kaçan aracı hedef aldı, 7 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin hava ve kara saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aile, göç yolunda hava saldırılarına maruz kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Halep'in batı kırsalındaki Rehhal bölgesinde saldırılardan kaçan sivil araç, Esed rejimi uçaklarınca hedef alındı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, araçta yer alan 3'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi.

Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.

(AA/FEZ)