banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
307.704
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8846
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü

İdlib, 14 Şubat 20 (TAK): Suriye\'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait helikopter düşürüldü.

İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü

İdlib, 14 Şubat 20 (TAK): Suriye\'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait helikopter düşürüldü.

14 Şubat 2020 Cuma 15:40
İdlib Bölgesinde Suriye Ordusuna Ait Bir Helikopter Daha Düşürüldü

İdlib, 14 Şubat 20 (TAK): Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Esad rejimine ait helikopter düşürüldü.

Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.

banner317
Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/FG)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
Atlas Global Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
Artvin'de Portakalların Arasına Gizlenmiş 4 Bin 45 Sikke Ele Geçirildi
Artvin'de Portakalların Arasına Gizlenmiş 4 Bin 45 Sikke Ele Geçirildi
Feyzioğlu:
Feyzioğlu: "türkiye'nin Görevi, Kıbrıs Türkü'nün Önünü Açmaktır"
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Yardımcı pilot: Kule “inmeyin“ diye uyarmadı
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları için gözlem süresi sona erdi
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak
Apple'ın güvenlik açığını bularak kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Apple'ın güvenlik açığını bularak kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı
Turkish Cargo, Çin'e tonlarca yardım taşıdı
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı'nda Abd'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Nato Karargahı'nda Abd'li Mevkidaşı Esper İle Görüştü
Erdoğan: “Ülkemize saldıran terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor”
Erdoğan: “Ülkemize saldıran terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim