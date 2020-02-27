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İdlib'de alçak saldırı: 2 şehit

İdlib'de rejim güçleri yine askerleri hedef aldı. Hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Alçak saldırıya anında karşılık verildi.

İdlib'de alçak saldırı: 2 şehit

İdlib'de rejim güçleri yine askerleri hedef aldı. Hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Alçak saldırıya anında karşılık verildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:50
İdlib'de alçak saldırı: 2 şehit
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Astana ve Soçi mutabakatlarına uymayan rejim güçleri bölgede insanlık dramına son vermek için bulunan Türk askerlerine saldırı düzenledi.

TC Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"112 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenildi"

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır.

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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Resmi Twitter'da görüntüle

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Idlib Saldırı
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