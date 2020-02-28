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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

İdlib'de 9 Türk askeri şehit oldu, ağır yaralılar var

İdlib'de 9 Türk askeri şehit oldu, ağır yaralılar var

28 Şubat 2020 Cuma 00:16
İdlib'de 9 Türk askeri şehit oldu, ağır yaralılar var
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İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 9 Türk askeri şehit oldu. Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

Vali Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." açıklamasında bulundu.

Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

ANKARA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

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Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

REJİM UNSURLARININ KAYIPLARI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise TSK unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.                    

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 03:30
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