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İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
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İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

25 Mart 2022 Cuma 09:29
İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.'nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

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M.E., otomobilin sürücüsü A.A. (43) ve ön koltukta oturan A.M. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

M.E.'nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucu
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