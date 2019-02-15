Hulusi Akar: Suriye'deki güvenli bölgede sadece Türk askerleri olmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgede sadece Türk askerlerinin olması gerektiğini ifade etti.

55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar, "Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölgede sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" diye konuştu.

"ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" diyen Savunma Bakanı, "PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur" yorumunu yaptı.

Savunma Bakanı ayrıca, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmadığını, NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini ifade etti.