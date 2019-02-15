Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.215
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8102
EURO
5.9542
10 gün hapis yatacak
10 GÜN HAPİS YATACAK
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282

Hulusi Akar: Suriye'deki güvenli bölgede sadece Türk askerleri olmalı

Hulusi Akar: Suriye'deki güvenli bölgede sadece Türk askerleri olmalı

15 Şubat 2019 Cuma 17:43
Hulusi Akar: Suriye'deki güvenli bölgede sadece Türk askerleri olmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgede sadece Türk askerlerinin olması gerektiğini ifade etti.

55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar, "Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölgede sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" diye konuştu.

"ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" diyen Savunma Bakanı, "PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur" yorumunu yaptı.

Savunma Bakanı ayrıca, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmadığını, NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz
Türkiye, Akdeniz'deki Sondajda Hedefe Yaklaştı
Türkiye, Akdeniz'deki Sondajda Hedefe Yaklaştı
Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Telif Hakları Açıklaması
Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Telif Hakları Açıklaması
Uluslararası 3. Master Of Cake Pasta Yarışması
Uluslararası 3. Master Of Cake Pasta Yarışması
Sevgililller gününde kız arkadaşına jest yapmak isterken evi yaktı
Sevgililller gününde kız arkadaşına jest yapmak isterken evi yaktı
Tarımsal üretime “yavru vatan“ katkısı
Tarımsal üretime “yavru vatan“ katkısı
Ünlü oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye başkan adayı oldu
Ünlü oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye başkan adayı oldu
Yeni askerlik sistemi: 'Bedelli' kalıcı hale geliyor, yaş sınırı kalkıyor
Yeni askerlik sistemi: 'Bedelli' kalıcı hale geliyor, yaş sınırı kalkıyor
Antalya'da öz kızına tecavüzden doğan bebekleri öldüren baba ile annenin cezası belli oldu
Antalya'da öz kızına tecavüzden doğan bebekleri öldüren baba ile annenin cezası belli oldu
'Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz'
'Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz'

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim