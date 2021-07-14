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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:30
Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

GEREKÇELİ KARARDAN: "SANIKLAR RAMAZAN AKYÜREK, ALİ FUAT YILMAZER VE FARUK SARI'NIN ÖRGÜTÜN ÇIKARLARINI GÖZETEREK BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ, KONUMLARI İTİBARİ İLE GEREKEN TEDBİRLERİ ALIP MÜDAHALE ETMEK YERİNE CİNAYETİN GERÇEKLEŞMESİNİ, BUNUN ÖNCESİ VE SONRASINDA BİLGİ, KAYIT VE BELGELERİN YOK EDİLMESİNİ SAĞLADIKLARI VE TÜM İSTİHBARAT AĞININ BULUNDUĞU BİLGİ HAVUZUNA İLGİLİ VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GİBİ İŞLEMLERİ YAPMADIKLARI, YAPILAN KAYDI İSE CİNAYETİN HEMEN SONRASINDA SİLDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR" 
 "SANIK MUHARREM DEMİRKALE'NİN MAKTULÜN EV VE İŞYERLERİNİN CİNAYET ÖNCESİNDE EMRİ ALTINDAKİLERCE KEŞFİNİN YAPTIRILDIĞI, FAİLİN CİNAYET GÜNÜ TAKİP EDİLDİĞİ, BU TAKİBİ YAPAN KİŞİLERİN SANIK ALİ FUAT YILMAZER İLE İRTİBAT HALİNDEKİ SANIK DEMİRKALA'NİN EMİR VE KOMUTASINDAKİ UNSUR ELEMANLARI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanıkla ilgili hüküm kuran mahkeme, dosyayla ilgili gerekçeli kararını tamamladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Mart'ta verilen kararın gerekçeli kararını açıkladı.
Gerekçeli kararda, cinayet eylemi ile ilgili kamu görevlileri hakkında yapılan tespit ve değerlendirmelerin genel anlatımının yanı sıra Dink hakkında ilk resmi uyarı ve yapılan tehditler dolayısıyla Dink'in evi ve Agos gazetesinde güvenlik tedbiri alınması, Yasin Hayal hakkındaki ilk uyarı, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı yapılmasına ilişkin detaylara yer verildi.

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Cinayetin gerçekleşmesine giden süreçte tespit edilen eylemlerle sanıkların FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları hakkında detaylara dikkati çekilen gerekçeli kararda, cinayetin işlenmesinde tespit edilen sorumluluklarının yanında, örgütle irtibat ve iltisakı ile sonraki eylemlerinden dolayı yapılan tespitlerle örgüt mensubu oldukları anlaşılan sanıklardan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın örgütün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri vurgulandı.
Gerekçeli kararda, bu sanıkların konumları nedeniyle gereken tedbirleri alıp müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini, bunun öncesi ve sonrasında bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladıklarını aktarılarak, Planlı İstihbarat Operasyonları (PİO) uygulaması ve İstihbarat Dairesi Başkanlığında bulunan İstihbarat Değerlendirme Projesi (İDP) kayıtları ile tüm istihbarat ağının bulunduğu bilgi havuzuna ilgili verilerin kaydedilmesi işlemlerini yapmamalarının yanında yapılan kaydı ise cinayetin hemen sonrasında sildikleri ifade edildi.
Kararda, kendilerinden olmayan sıralı amirlerine bu önemli istihbari bilgileri vermeyip gizleyen bu sanıkların emri altındakilere tanzim ettirdikleri gerçeğe aykırı tutanaklarla en önemli bilgi kaynağı yardımcı istihbarat elemanının istihbarat görevinin dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi.
Gerekçeli kararda, "Sanık Muharrem Demirkale'nin maktulün ev ve işyerlerinin cinayet öncesinde emri altındakilerce keşfinin yaptırıldığı, failin cinayet günü takip edildiği, bu takibi yapan kişilerin sanık Ali Fuat Yılmazer ile irtibat halindeki sanık Demirkala'nin emir ve komutasındaki unsur elemanları olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 16:22
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