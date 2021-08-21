Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:45
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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