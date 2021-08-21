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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:45
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.08.2021 16:28
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