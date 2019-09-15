Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı

CONTEMPORARY ISTANBUL'A İLK KEZ KATILAN GÜNEY AFRİKALI HEYKEL SANATÇISI JAKE MİCHAEL SİNGER'IN METAL ÇUBUKLARLA YAPTIĞI HEYKELLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

JAKE MİCHAEL SİNGER:"ESERLERİMİN ANA MADDESİNİ METAL ÇUBUKLAR OLUŞTURUYOR. GÜNEY AFRİKA’DA BİZ BU ÇUBUKLARLA EVLERİN ETRAFINI ÇEVİRİRİZ. HEYKELLERDE KUŞLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAREKETİ TEMSİL ETMESİYLE YAPILDIĞI MALZEMENİN ARASINDA BİR TEZATLIK HEDEFLEDİM"

"MATERYALLERLE OLDUKÇA İÇ İÇE VE FİZİKİ BİR ŞEY OLMASI BENİ KENDİNE ÇEKTİ. TABİİ BENİM GİBİ METAL ÇUBUKLARLA ÇALIŞINCA OLDUKÇA DİKKATLİ OLMALISINIZ ÇÜNKÜ ELİNİZİ KESEBİLİRSİNİZ"

THK GALERY'NİN SAHİBİ FRANK SCHÖNAU: - "BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİDEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUZ. İNSANLAR ARASINDA REKABET VAR BİZİM ESERLERİMİZ İÇİN. MÜZELER DE İLGİLENİYOR ESERLERİMİZLE BU BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul (CI), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçı, galeri, kurum ve kuruluşlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Fuarda, farklı ülkelerden gelen ve bu yıl ilk kez CI deneyimi yaşayan 23 yeni galeri, çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Heykel sanatçısı Jake Michael Singer da fuara ilk kez katılan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town merkezli THK Galery'nin sanatçıları arasında yer alıyor.

Sanatçının, her biri için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandığı kuş heykelleri de fuarda yoğun ilgi görüyor. Singer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinde birden fazla kuşun bir araya gelerek kolektif bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Eserlerindeki kuşların göçmek için toplandığını aktaran Singer, "Bu yüzden bu çalışma da göç ile alakalı. Eserlerimin ana maddesini metal çubuklar oluşturuyor. Güney Afrika’da biz bu çubuklarla evlerin etrafını çeviririz. Heykellerde kuşların özgürlüğü ve hareketi temsil etmesiyle yapıldığı malzemenin arasında bir tezatlık hedefledim." diye konuştu.

Singer, her biri için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandığı heykellerinin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Ben her zaman bir sanatçıydım bence. 16 yaşımdayken ciddi anlamda sanat üzerine çalışmayı düşündüm. Belki mühendis olurum diye de düşünüyordum ama 18. yaş günümde kararımı verdim, sanatçı olmak istiyordum. İlk başlarda ressam olmayı düşündüm. Cape Town'da bir sanat okuluna kayıt oldum. Orada okumaya başladım ve bittiğinde heykel yapıyordum. Materyallerle oldukça iç içe ve fiziki bir şey olması beni kendine çekti. Tabii benim gibi metal çubuklarla çalışınca oldukça dikkatli olmalısınız çünkü elinizi kesebilirsiniz. O zamandan beri metal çubuklarla heykeller yapıyorum. Aynı zamanda resim ve fotoğrafla da ilgileniyorum. Okulu bitirdiğimden beri çalışmalarım birkaçı kişisel olmak üzere yaklaşık 70 sergide yer aldı."

"BURANIN BU KADAR HARİKA OLMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

CI'da ilk deneyimi olduğunu hatırlatan sanatçı, "Bu yılın ilk aylarında İstanbul'a bir kere daha gelmiştim. Çok sevdim İstanbul'u. Umarım bundan sonra yine gelirim. İzleyiciler harika, çok ilgililer. Hepsi sanatla ilgili, bilgi ve birikim sahibi eğlenceli insanlar. Burada olmak çok güzel. Bu kadar harika olması beni şaşırttı. Hem yapım ekibi hem galeriler hem izleyiciler harika." ifadelerini kullandı.

THK Galery'nin sahibi Frank Schönau da fuara katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cape Town’dan bir arkadaşımızın çağırmasıyla geldik. O bana bir bilgi gönderip 'Bununla ilgilenir misin?' dedi. Sonra baktım gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Neden olmasın dedim. Geçen sene özellikle Türkiye’deki sanat faaliyetleri çok etkileyiciydi. Müzeler, galeriler ve koleksiyonerler çok iyi." diye konuştu.

Daha önceden koleksiyoner olduğunu ve yaklaşık 30 yıl önce daha çok uluslararası sanat eserleriyle ilgilenmeye başladığını aktaran Schönau, "Daha sonra bir iş için bir iş için Cape Town'a geldim ve farkettim ki oldukça büyük bir hareketlilik var. Yeni jenerasyon geleneksel sanatları da kullanarak çok güzel işler yapıyor. Bu çalışmalar çok ilgimi çekti ve Cape Town'da Afrikalı sanatçıların eserlerini bir araya getirmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

"ESERLERİMİZ GÜNEY AFRİKA'NIN KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR"

Schönau, fuara katılmaya çok kısa sürede karar verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sürpriz oldu. Oldukça güzel geri dönüşler aldık ve bu inanılmaz. Çok fazla ilgi var, özellikle isim yapmış aileler var Türkiye'de. Burada gördüğümüz ilgiden dolayı çok gururluyuz. İnsanlar arasında rekabet var bizim eserlerimiz için. Müzeler de ilgileniyor eserlerimizle bu bizim için çok anlamlı. Buradaki insanların da Cape Town'a gelmesini çok isterim. Evet çok güzel bir ülke, doğanın tadını çıkarabilirsiniz ama aynı zamanda çok da iyi galerileri var. Sanat dünyası inanılmaz Cape Town'da. Çok güzel müzeler de var."

Galerinin fuara üç sanatçı ile katıldığını aktaran Schönau, eserlerin Güney Afrika'nın kültürüyle de alakalı olduğunu sözlerine ekledi.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlen çağdaş sanat fuarı bugün sona erecek.

