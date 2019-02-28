Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104926
ALTIN
226.700
DOLAR
5.3120
STERLİN
7.0486
EURO
6.0648
Girne'de ev yangını
GİRNE'DE EV YANGINI
Sobaya yanıcı madde döktü yangın çıktı
SOBAYA YANICI MADDE DÖKTÜ YANGIN...
En fazla yağış Girne, Beylerbeyi ve Kozanköy’de kaydedildi
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Eski karısını silahla yaraladı 8 yıl hapis yatacak
8 YIL HAPİS YATACAK
banner282

“Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz“

“Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz“

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
“Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz“

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) Genel Müdürü Salih Yücesoy, KKTC'nin meşhur peyniri "hellim"in Türkiye'ye ihracatına ilişkin Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek" dedi.

Yücesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koop-Süt'ün 1958'de Rumların Kıbrıs Türk besicisine yaptığı dayatmalar sonucu 21 çobanın birleşmesiyle kurulduğunu anlattı.

Amaçlarının Kıbrıs Türk besicisinin ürününü alıp tüketiciye en iyi şekilde sunmak olduğunu söyleyen Yücesoy, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile Koop-Süt arasındaki hellim peyniri ihracatı anlaşmasının Kıbrıs Türkü'nün önünü ciddi şekilde açacağını söyledi.

Yücesoy, KKTC'ye en büyük ekonomik girdinin, Kıbrıs'a ait özel bir ürün olan hellim peyniri ihracatından olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının hellim peynirinin tescili konusunda Rum kesimi ile ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu hatırlatan Yücesoy, "Rumlar diyor ki 'bu ürün bize aittir', biz de diyoruz ki 'bu ürün Kıbrıs coğrafyasına ait bir üründür.' Dolayısıyla bu ürün hepimizindir, Kıbrıslılarındır." şeklinde konuştu.

"ARAP ÜLKELERİNE CİDDİ MİKTARDA HELLİM İHRAÇ EDİYORUZ"

KKTC'den ciddi miktarda hellim peynirinin Arap ülkelerine ihracatının yapıldığını anlatan Yücesoy, "Hellim ihracatında Arap pazarında ciddi müşterilerimiz var. Arap pazarı çok büyük bir pazar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai gibi ülkelere hellim gönderiyoruz." dedi.

Salih Yücesoy, aradaki özel firmaların kar marjlarını koyması nedeniyle hellimin Türkiye'deki marketlerde iki katı fiyatına satıldığını ve bunun da hellimi lüks tüketim malları içerisine soktuğunu vurguladı.

Hellim peynirinin lüks tüketim ürünü olmadığını vurgulayan Yücesoy, "Kıbrıs'a özgü hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapmış olduğumuz anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek. Anadolu insanı da bu ürünü tadacaktır, yiyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Yücesoy, Kıbrıs Türkü'ne uygulanan haksız ambargolardan dolayı Avrupa pazarına giremediklerini, Güney Kıbrıs Rum kesiminin hellimi çok yüksek fiyattan Avrupa pazarına ulaştırdığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafında Güney Kıbrıs'ın helliminden çok daha kaliteli ürün yaptıklarına dikkati çeken Yücesoy, "Eğer bir anlaşma sağlanırsa ve Avrupa kapıları açılırsa, bütün Avrupa pazarında patlama yaparız. Bu patlamanın sadece besicimiz açısından değil ülke ekonomisi açısından da çok büyük getirileri olacak." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.02.2019 13:20
Anahtar Kelimeler:
Hellim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı
Kedi Efe, sahibini yangından kurtardı
Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün
Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün
Türkiye İş Kadınları Derneği İle Doğu Akdeniz Politika Derneği “türkiye-kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Düzenliyor
Türkiye İş Kadınları Derneği İle Doğu Akdeniz Politika Derneği “türkiye-kktc Yatırım Ve İş Birliği Konferansı” Düzenliyor
Cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü
Cinsel içerikli görüntüler, hastane ekranlarına düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
Erdoğan: “Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir“
Erdoğan: “Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir“
“akdeniz'de Ne İşiniz Var Diyen Milletvekilimiz Var
“akdeniz'de Ne İşiniz Var Diyen Milletvekilimiz Var"
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı
Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”
Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”
Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı
Üvey kızına işkence edip ayaklarını öptüren üvey baba, tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim