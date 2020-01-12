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Hatay'da "kapan-2 Amanoslar Operasyonu" Başlatıldı

TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA HATAY\'DA 585 JANDARMA, POLİS VE GÜVENLİK KORUCUSUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 3 ODALI SIĞINAK VE 3 DEPO TESPİT EDİLDİ, 1 EYP İMHA EDİLDİ

Hatay'da "kapan-2 Amanoslar Operasyonu" Başlatıldı

TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA HATAY\'DA 585 JANDARMA, POLİS VE GÜVENLİK KORUCUSUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 3 ODALI SIĞINAK VE 3 DEPO TESPİT EDİLDİ, 1 EYP İMHA EDİLDİ

12 Ocak 2020 Pazar 08:50
Hatay'da "kapan-2 Amanoslar Operasyonu" Başlatıldı

TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA HATAY'DA 585 JANDARMA, POLİS VE GÜVENLİK KORUCUSUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 3 ODALI SIĞINAK VE 3 DEPO TESPİT EDİLDİ, 1 EYP İMHA EDİLDİ
Ankara, 12 Ocak 20 (.): TC İçişleri Bakanlığınca Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katılımıyla icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.
Bölücü terör örgütü PKK'yı eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söz konusu operasyon kahramanca sürdürülüyor.

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Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun tespit edildiği operasyonda sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.
Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.
Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:57
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