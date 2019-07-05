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Hatay\'da Otomobilde Patlama

Hatay, 5 Temmuz 19 (.):  Türkiye\'de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay\'da Otomobilde Patlama

Hatay, 5 Temmuz 19 (.):  Türkiye\'de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:16
Hatay\'da Otomobilde Patlama

Hatay, 5 Temmuz 19 (.):  Türkiye'de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

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Patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

(AA/FG)

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