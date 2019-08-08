Hatay\'da 1 Milyon 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

BİR TIRDA, SONDAJ MAKİNELERİNİN SİLİNDİRLERİNE GİZLENMİŞ 1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 SURİYELİ TUTUKLANDI
Hatay, 8 Ağustos 19 (.): Hatay'da, bir tırın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş bir milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.
(AA/HUR/GÜL)