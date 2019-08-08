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Hatay\'da 1 Milyon 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

BİR TIRDA, SONDAJ MAKİNELERİNİN SİLİNDİRLERİNE GİZLENMİŞ 1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Hatay\'da 1 Milyon 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

BİR TIRDA, SONDAJ MAKİNELERİNİN SİLİNDİRLERİNE GİZLENMİŞ 1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
Hatay\'da 1 Milyon 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

BİR TIRDA, SONDAJ MAKİNELERİNİN SİLİNDİRLERİNE GİZLENMİŞ 1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 SURİYELİ TUTUKLANDI

Hatay, 8 Ağustos 19 (.): Hatay'da, bir tırın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş bir milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda uyuşturucu hap olduğu bilgisi aldı.

Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.

(AA/HUR/GÜL)

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