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Hande Erçel iyi niyet elçisi oldu

Oyuncu Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi oldu.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:21
Hande Erçel iyi niyet elçisi oldu
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Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi olan Hande Erçel, 'Başrol sizsiniz' diyerek kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu.

Erçel, "Reklamda dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan Kansersiz Yaşam Derneği’nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım. Kansersiz Yaşam Derneği’nin binlerce çocuğun tedavi olması için hastanelere bölümler açtıklarını, çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağladıklarını öğrendim" dedi.

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