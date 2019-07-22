Hakkarili Şehit Aileleri ve Gazilerden “Doğu Akdeniz“ açıklaması

DERNEK BAŞKANI ER: "AVRUPA BİRLİĞİNİN ÜLKEMİZİN BU FAALİYETLERİNİ YASA DIŞI OLARAK NİTELEYEN AÇIKLAMALARINI NEFRETLE, ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Er, yaptığı basın açıklamasıyla AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de söz hakkı olmadığını vurguladı.



Adanın doğal gaz ve petrol kaynaklarının kapsamlı bir uzlaşma halinde, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inandıklarını kaydeden Er, "Bu yolda Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği ve ayrıca Güvenlik Korucuları Derneği olarak hükümetimize sonuna kadar yürekten destek verdiğimizi beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, dernek üyeleri ile Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Emrullah Kaya da katıldı.