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"Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" Kıbrıs'ta çekildi.

"Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" Kıbrıs'ta çekildi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 08:28
"Hababam Sınıfı"nın yeni filminin ilk tanıtımı yayınlandı

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları", geçen yıl "Hababam Sınıfı Yeniden" ismiyle serinin ilk filmini sinemaseverlerle buluşturan Hann'ın yapımcılığında Kıbrıs'ta çekildi.

Senaryosu 13 Punto tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği filmin çekimleri 5 haftada tamamlandı.

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"nın kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Chloe Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar yer alıyor.  

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Bu arada bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve film için sakal bırakan Mehmet Ali Erbil de sürpriz bir karakteri canlandırıyor.

Komedi ve duygusallığı bir araya getiren "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" 3 Nisan'da vizyona girecek.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liselerarası geleneksel yaz oyunlarına Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi 'Pinti Lütfullah' bu yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Hababam boş durmaz ve bu dört öğrencinin yerine 'Yakışıklı', 'Racon', 'Format' ve 'Dede', yarışmaya gitmek için Kıbrıs uçağına biner. Yarışmayı önemsemeyen ve tek amaçları güzel bir tatil yapmak olan 'Hababam' için bu yarışma unutulmaz bir maceraya dönüşür."


 

Son Güncelleme: 18.01.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Hababam Sınıfı
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