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Güneşin azı karar fazlası zarar

Güneşin azı karar fazlası zarar

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:21
Güneşin azı karar fazlası zarar

HAFTADA 3 KEZ TOPLAM 30 DAKİKA GÜNEŞ IŞINLARININ ALTINDA KALINMASI GEREKİYOR

PROF. COŞKUN: “GÜNEŞ IŞINLARININ D VİTAMİNİNE ETKİ ETTİĞİ SAATLERDE İLK GÜN 5, İKİNCİ GÜN 10, SONRA 15 DAKİKA DERKEN 30 DAKİKA GÜNEŞ KREMİ KULLANMADAN GÜNEŞ IŞINLARINDAN FAYDALANMAMIZ GEREKİYOR."

Yaz aylarında güneş ışınlarına fazla maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırdığı, güneşten yeterli düzeyde faydalanmamanın ise D vitamini eksikliği nedeniyle yine kansere yol açabileceği bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş ışınları ve kanser arasındaki ilişkiyle ilgili son dönemde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Güneş ışınlarının cilt kanseriyle ilgili olduğunu ve özellikle çocukluk döneminde sulu yanık şeklinde güneşe maruz kalmanın ileride cilt kanseri riskini çok artırdığını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

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"Ülkemizde herhangi bir hastalık nedeniyle kan tahlili yaptıran insanlarımızda görüldüğü üzere D vitamini düzeyi çok düşük. O yüzden D vitamini kullanımlarını öneriyoruz. Ama dışarıdan alınan D vitaminlerinin hiçbir zaman güneş ışınlarından alınan vitaminin yerini tutmayacağını kabul ediyoruz. Dolayısıyla herkesin haftada 3 kez 30 dakika güneş ışınlarının altında kalması gerekiyor. Eskiden asla diyorduk, kremler sürelim, gözlükler takalım, şapka kullanalım, güneş ışınlarından özellikle öğle sıcaklarından kendimizi koruyalım diye uyarıda bulunuyorduk. Ama son dönemde bu görüş değişti. Güneş ışınlarının D vitaminine etki ettiği saatlerde ilk gün 5, ikinci gün 10, sonra 15 dakika derken 30 dakika güneş kremi kullanmadan güneş ışınlarından faydalanmamız gerekiyor."

Coşkun, D vitamini seviyesinin bu durumda istenilen düzeye ulaşabileceğine işaret ederek, 30 dakikanın üzerindeki sürelerde ise güneş kremleri ve güneş gözlükleri kullanmak gerektiğini dile getirdi.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

D vitamini düşük olan bireylerde prostat ve meme kanserinin daha sık görüldüğüne dikkati çeken Coşkun, "Meme kanserine bağlı ölümlerin daha sık olduğu önemli çalışmalar mart ayında yapılan bir kongrede açıklandı. Dolayısıyla güneş ışınlarının fazlası kansere yol açabiliyor ama güneş ışınlarından tamamen kaçmak da bazı kanser türlerine neden olabiliyor." diye konuştu.

Vücuttaki D vitamini düzeyini gerekli seviyeye yükseltmenin kansere karşı koruyucu bir etkisi olduğunu anlatan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar güneşte çok fazla kalırlar ve yanık oluşursa cilt kanserine yol açabilir. Özellikle çocuklarımızı korumamız gerekiyor ama çocukluk döneminden itibaren yine güneş ışınlarından da faydalanmaları lazım. Güneşte fazla kalınması kansere yol açabiliyor, güneşten tamamen kaçınmak da D vitamini düzeyini istediğimiz düzeye çıkaramadığı için yine kansere yol açabiliyor. Güneşin azı karar fazlası zarar."

Son Güncelleme: 29.06.2019 11:58
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