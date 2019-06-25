Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya

Gümüşhane'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların verilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Vali Kamuran Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan kahramanlığın bir şükran ifadesi olarak gönderilen madalya ve beratları, gazilere tevcih ettiklerini söyledi.
Kıbrıs'ın kutsal bir vatan toprağı olduğunu vurgulayan Taşbilek, şunları kaydetti:
Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Numan Orhan ve ilgililerin katıldığı törende Vali Taşbilek, 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratını takdim etti.