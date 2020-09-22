Güçlü bağışıklık için “İyi beslen, stresten uzak dur ve egzersiz yap“ önerisi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gülbahar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra egzersiz, düzenli uyku ile içerisinde birçok gıdanın bulunduğu "sağlıklı beslenme reçetesi"nin de önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Okan Gülbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde pek çok kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Vücut savunma sisteminin, çoğu kişinin düşündüğünün çok ötesinde, oldukça karmaşık olduğuna dikkati çeken Gülbahar, bağışıklık sistemini; bakteriler, virüsler ve diğer "düşmanlarla" savaşmak için birlikte hareket eden "karmaşık bir birimler ağı" olarak nitelendirdi.

Hastalıklarla mücadele için bağışıklık sisteminin verimli çalışmasının desteklenebileceğini vurgulayan Gülbahar, "Kovid-19'dan endişe duyan herkesin, sağlıklı bir yaşam tarzı ile bağışıklık sistemindeki askerlerini hazır tutması yerinde olur." diye konuştu.

Bilim dünyasının elinde henüz Kovid-19'a karşı ilaç, aşı ve bağışıklığı artırıcı takviyeler bulunmadığını dile getiren Gülbahar, yine de herkesin vücut savunmasını mümkün olduğunca güçlü hale getirmek için atabileceği adımlar olduğuna dikkati çekti.

Doktor önerisiyle bazı besin takviyelerinden yararlanılabileceğini aktaran Gülbahar, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemindeki askerleri güçlendirmenin yolu stresi azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve iyi bir beslenme programından geçiyor. Örneğin C vitamini viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. D vitamini ise soğuk algınlığını ve grip riskini azaltır. A vitamini de kısa süreli kullanıldığında solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma yeteneğini desteklemeye yardımcı olur. Çinkonun, hastalığın başlangıcından sonraki 24 saat içinde alındığında enfeksiyon sıklık ve soğuk algınlığı süresini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Çinko; balık, karides, istiridye, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt tüketimiyle elde edilebilir."

SELENYUM, BAL, SARIMSAK...

Gülbahar, ceviz gibi gıdalardan kolayca elde edilen ve vücudun bakterilere, virüslere ve kanser hücrelerine karşı savunmasını güçlendiren bir antioksidan olan selenyumun da bağışıklık için önemli olduğunu kaydetti.



Ham bal kullanımıyla, burun ve ağız gibi mukoza zarının hafif ağrılarının ve iltihabının giderilebileceğine dikkati çeken Gülbahar, 1 yaştan sonra her yaşta birey için balın öksürük ve boğaz ağrısına karşı faydalı olabileceğini dile getirdi."Sarımsak, taze, yaşlanmış öz ve sarımsak takviyeleri, üst viral solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltabilir ve soğuk algınlığının viral enfeksiyonlarını önlemede işlev görebilir." diye konuşan Gülbahar, şu bilgileri verdi:"Probiyotikler, hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakteri içerir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, ekşi mayalı ekmek ve bazı peynirlerde bulunur. Bazı çalışmalar da beta glukanların viral saldırıya karşı aktiviteyi uyardığını göstermiştir. Bu bulgular, soğuk algınlığı ve grip semptomlarında ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalmaya yardımcı olmuştur. Beta glukanlar da arpa lifi, yulaf, tam tahıl, mantar ve deniz yosunundan sağlanabilir."Gülbahar, mürverin de virüslerle savaşmaya yardımcı olan özelliklere sahip olduğunu belirtti.Maske, mesafe, hijyen ve iyi bir beslenme programının yanı sıra düzenli egzersizin de bağışıklık sistemi için faydalı olduğuna dikkati çeken Okan Gülbahar, haftada en 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapılması gerektiğini kaydetti.Gülbahar, sağlıklı kiloyu koruma, stresten uzak durma gibi önerilerin de yaşamsal önem taşıdığına işaret ederek, şu önerilerde bulundu:"Uyku için bir program ve rutin belirleyin ve iyi uyku hijyeni uygulayın. Sevdiklerinizle sanal olarak bağlantı kurmak, dışarı çıkmak, düzenli meditasyon yapmak, egzersiz yapmak, sanatla uğraşmak veya diğer hobiler gibi günlük hayatınıza stresle başa çıkmanıza yardımcı olacak aktiviteleri dahil edin. Sigara içiyorsanız, bırakmanıza yardımcı olacak destek alabilirsiniz. Enfeksiyonu önlemek için elimizde bulunan en güçlü silahlar ise ellerin sık sık yıkanması, uygun maske kullanılması ve sosyal mesafeyi korumaktır. Bu tedbirler hem bizi hem sevdiklerimizi hem de tüm toplumu koruyacaktır."