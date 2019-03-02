Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
352 bin 960 TL'yi cebe attı
352 BİN 960 TL'Yİ CEBE...
banner282
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

“Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz“

“Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz“

02 Mart 2019 Cumartesi 10:15
“Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz“

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE BÖLÜMÜ UZMANI DR. FATİH ÖNER KAYA: "GRİP SALGININ YOĞUNLAŞACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ. EĞER İŞ YA DA GÜNLÜK YAŞAM GEREĞİ SIKLIKLA EL SIKIŞMANIZ GEREKİYORSA DEZENFEKTAN OLARAK KULLANACAĞINIZ KOLONYANIZ YANINIZDA OLMALI. HAFTADA EN AZ İKİ KEZ AYAK PAÇA ÇORBASI İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN. BU ÇORBANIN İÇİNDEKİ KOLLAJEN DOKUNUN VARLIĞI GRİBE KARŞI KORUYUCU OLABİLİYOR"

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü Uzmanı Dr. Fatih Öner Kaya, "Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz. Eğer iş ya da günlük yaşam gereği sıklıkla el sıkışmanız gerekiyorsa dezenfektan olarak kullanacağınız kolonyanız yanınızda olmalı. Haftada en az iki kez ayak paça çorbası içmeyi ihmal etmeyin. Bu çorbanın içindeki kollajen dokunun varlığı gribe karşı koruyucu olabiliyor." ifadelerini kullandı. 

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gribe yol açan virüsler sürekli değişkenlik gösteriyor. Hatta her üç dört yılda bir yapısını değiştirerek bağışıklık sisteminin tanıyamayacağı yeni bir forma bürünüyor. Bu kış döneminde de yapısını yenileyen H1N1 virüsü yine geniş çaplı salgınlara neden oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Kaya, grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme girildiğini belirterek, “Eğer iş ya da günlük yaşam gereği sıklıkla el sıkışmanız gerekiyorsa dezenfektan olarak kullanacağınız kolonyanız yanınızda olmalı. Haftada en az iki kez ayak parça çorbası içmeyi ihmal etmeyin. Bu çorbanın içindeki kollajen dokunun varlığı gribe karşı koruyucu olabiliyor." ifadelerini kullandı.

38 dereceyi geçen yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk ve genel vücut ağrıları ile kendini gösteren grip hastalığının en çok aralık ayı ortası ile ocak ortasına kadar olan sürede görüldüğünü ifade eden Kaya, ancak mart ayında daha önceden hastalığa yakalanmayanlara yönelik bir salgın tehdidi olduğunu kaydetti.

Bu nedenle de şu ana kadar hastalığa yakalanmayanların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Dr. Kaya, şunları aktardı:

"H1N1, öncelikli olarak vücutta hızlı bir yıkıma yol açıyor. Grip hastalığının ardından ‘sekonder bakteriyel enfeksiyonlar’ dediğimiz ikincil hastalıklar ortaya çıkıyor. Vücudumuzda yaklaşık 1 katrilyona yakın bakteri var. Gribin dördüncü-beşinci gününden sonra zatürre ya da başka hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Ölümler de bu ikincil enfeksiyona bağlı hastalıklar nedeniyle görülüyor."

Kaya, bebeklerin, 65 yaş üzerindeki yaşlıların, romatizma ve diyabet hastalarının yoğun risk altında olduğunu bildirerek, salgının Türkiye'yi terk etmesine bu kadar az bir süre kalmışken gribe yakalanmamak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Kimsenin elini sıkmayın. El sıkışma ve öpüşmeden uzak durun. Özellikle de doktor, hemşire gibi sağlık personeli ile tokalaşmayın. Eğer iş yaşamınız ya da sosyal hayatınız nedeniyle el sıkışmanız gerekiyorsa yanınızda dezenfektan ya da kolonya bulundurun. Eskiden evimize gelen konuklarımıza kolonya ikram ediyorduk. Kolonyada bulunan alkol, virüsü stabil hale getiriyor ve bulaşıcılığını azaltıyor. Beslenme çok kritik. Haftada en az iki gün ayak paça çorbası için. Paça çorbasından alınacak kollajen doku çok değerli. Günde bir gram C vitamini alın. Bunu yaş meyve sebzeden ya da dışarıdan takviye olarak alabilirsiniz. Hijyene dikkat edin ve gerektiğinde mutlaka maske kullanın. Uyku düzeninize de dikkat edin."

Gribin 65 yaş üzerindekiler için ölümcül olabileceğinin altını çizen Dr. Kaya, yaşlıların hastalık durumunda zaman kaybetmeden bir sağlık kurumuna götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaya, "Yaşlılarımıza da bebek gibi davranmamız gerekiyor. Gribe yakalanan yaşlıların ikinci günde doktora götürülmesi önemli. Aksi takdirde vücut hasarı çok oluyor ve iyileşmeleri zaman alıyor. İlerleyen grip zatürre ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölüme kadar gidiyor." ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 02.03.2019 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşitme kaybı bunamayı tetikliyor
İşitme kaybı bunamayı tetikliyor
İklim Değişiklikleri Meteorolojik Afetleri Getirdi
İklim Değişiklikleri Meteorolojik Afetleri Getirdi
Dev bankaya FETÖ soruşturması
Dev bankaya FETÖ soruşturması
Forbes Türkiye, “en zengin 100 Türk“ listesini açıkladı
Forbes Türkiye, “en zengin 100 Türk“ listesini açıkladı
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
Definecilerin ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu
Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu
Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu
Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu
Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!
Adalet Bakanlığı'ndan istismara uğrayanlara öneriler: yıkamayın, yıkanmayın!
İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu
İstanbul'da KKTC merkezli “taşıyıcı anne“ operasyonu
TFF'de Demirören dönemi sona erdi
TFF'de Demirören dönemi sona erdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim