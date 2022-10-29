banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle...
Cumhurbaşkanı Tatar adaya döndü
Cumhurbaşkanı Tatar adaya döndü
Serin Hava Etkili Olacak
Serin Hava Etkili Olacak
Bu hastalıklar aynı anda görülürse ölümcül olabilir!
Bu hastalıklar aynı anda görülürse...
Akaryakıt fiyatları değişti
Akaryakıt fiyatları değişti
banner405
Flaş Haber
Serin Hava Etkili Olacak
Kapat

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 Ekim 2022 Cumartesi 09:45
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2022 10:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasra'da Maden Ocağındaki Patlamaya İlişkin 25 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Amasra'da Maden Ocağındaki Patlamaya İlişkin 25 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Minibüsün altında uyutulan Elif, hayatını kaybetti!
Minibüsün altında uyutulan Elif, hayatını kaybetti!
Belinde bal arılarıyla yakalandı!
Belinde bal arılarıyla yakalandı!
Hamile eşini uçurumdan atan şahısa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Hamile eşini uçurumdan atan şahısa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
İstanbul Arel Üniversitesinin 3 Katlı Binası Çöktü
İstanbul Arel Üniversitesinin 3 Katlı Binası Çöktü
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu Kabul Etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu Kabul Etti
Bayraktar: “Türkiye'nin Akdeniz'deki Faaliyetleri Tamamıyla Gaz Ve Enerji Piyasalarının Bir Zarureti Olarak Yaptığımız Aktiviteler“
Bayraktar: “Türkiye'nin Akdeniz'deki Faaliyetleri Tamamıyla Gaz Ve Enerji Piyasalarının Bir Zarureti Olarak Yaptığımız Aktiviteler“
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Erdoğan: Patlamanın Nasıl Yaşandığı İdari Ve Adli Soruşturmayla Ortaya Çıkacak
Erdoğan: Patlamanın Nasıl Yaşandığı İdari Ve Adli Soruşturmayla Ortaya Çıkacak
Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...
Erdoğan, Patlamanın Meydana Geldiği Amasra'daki Maden Ocağında İncelemede Bulundu...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim